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Сегодня, 06:06

Пирес ждет результативной игры в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Посол финала Лиги чемпионов Робер Пирес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра состоится сегодня. Начало — 22.00 по московскому времени.

«Мне очень понравился первый матч. Он прошел на очень высоком уровне. Обе команды очень сильны и похожи. У обеих порой возникают проблемы. За этим противостоянием очень интересно наблюдать. Да, в обороне бывают сбои, но я предпочту матч, который закончится со счетом 4:3, а не 0:0. Накал был очень хорош», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

В первом матче победила английская команда — 4:3. Ответная игра пройдет в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Робер Пирес
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