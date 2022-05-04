Пирес ждет результативной игры в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Посол финала Лиги чемпионов Робер Пирес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра состоится сегодня. Начало — 22.00 по московскому времени.

«Мне очень понравился первый матч. Он прошел на очень высоком уровне. Обе команды очень сильны и похожи. У обеих порой возникают проблемы. За этим противостоянием очень интересно наблюдать. Да, в обороне бывают сбои, но я предпочту матч, который закончится со счетом 4:3, а не 0:0. Накал был очень хорош», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

В первом матче победила английская команда — 4:3. Ответная игра пройдет в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал.