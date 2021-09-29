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Пирес: «Бавария» — главный фаворит Лиги чемпионов. Я не вижу в Европе команды сильнее»

15:00
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Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о мюнхенской «Баварии».

«Бавария» располагает игроками мирового класса на каждой позиции и является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Прямо сейчас я не вижу в Европе команды сильнее.

Интересно, на какой максимальной скорости Дэвис способен бежать? Вероятно, это самый быстрый футболист Европы. Он поражает меня снова и снова. Последний раз — в матче против «Барселоны», который они выиграли 3:0. Невероятный футболист.

Я восхищен дуэтом Киммих-Горецка в опорной зоне. Они прекрасно дополняют друг друга и очень важны для единства и баланса команды. Впечатляет их уровень «физики» и атлетической подготовки», — цитирует Пиреса Kicker.

Сегодня, 29 сентября, «Бавария» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо». Начало встречи — в 22.00 (мск).

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Александр Кравченко все материалы автора

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