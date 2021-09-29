Пиоли считает, что «Милан» мог забить «Атлетико» больше
02:32
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов отметил, что до удаления его команды играла хорошо.
«В равных составах мы играли хорошо — действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были. В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся — и физически, и психологически», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032643--milan-vs-atletico/
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