Пиоли считает, что «Милан» мог забить «Атлетико» больше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов отметил, что до удаления его команды играла хорошо.

«В равных составах мы играли хорошо — действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были. В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся — и физически, и психологически», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.