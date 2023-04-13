Пиоли: «Ответная встреча с «Наполи» будет такой же яркой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я уже думаю об ответном матче. Это непростое противостояние для обеих команд. Ответная встреча будет такой же яркой. Мы провели хороший матч. Могли забить еще один мяч. Эта победа дает нам шанс на выход в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.