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Пиоли: «Матч с «Атлетико» — последний шанс «Милана» в Лиге чемпионов»

08:55
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Моя работа — поднять настроение команде, но в данном случае это легко. Матч с «Атлетико» — наш последний шанс, и это отличная возможность победить. До сих пор нам не везло в еврокубках. Нам надо провести хороший матч», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Милан» пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск. Миланцы с одним очком занимают последнее место в группе B, мадридцы с 4 очками — на третьей строчке. На первом месте идет «Ливерпуль» с 15 очками, на второй строчке с 5 очками — «Порту».

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Сергей Разин все материалы автора

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