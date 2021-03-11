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Пике гордится игрой «Барселоны» в ответном матче с «ПСЖ»

02:49
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ничьей с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что гордится своей командой.

«Огромный успех после результата первого матча. Горжусь командой. В этом сезоне еще за многое можно бороться, и мы будем сражаться до конца. Выше головы и продолжим в том же духе!» — написал Пике в Twitter.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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