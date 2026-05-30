Сосо Павлиашвили о финале ЛЧ: «Пока есть такие ребята, как Кварацхелия и Сафонов, футбол имеет смысл»

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«Я верю, что «ПСЖ» повторит прошлогодний успех. Матвей — уже легенда, несмотря на его молодость. Это человек, который вытворяет чудеса. А Квара, наш любимый Хвича — уже игрок мирового уровня. После отхода от большой сцены Месси и Роналду он идет в правильном направлении, и это место пусто не будет. Думаю, что пока есть такие ребята, как Хвича и Матвей, футбол имеет смысл, а мы, болельщики, будем всегда улыбаться, переживать, радоваться, иногда огорчаться, но футбол не потеряет смысл. А это самое главное!

Сегодня пусть победит сильнейший. Пусть это будет честно, без ошибок судей, чтобы они не убили игру. Да здравствует футбол, молодость и любовь!» — сказал Павлиашвили «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.