Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петржела считает, что «Зенит» может спокойно выйти из группы Лиги чемпионов

22:16
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу питерцев в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

«Очень крутой матч сегодня выдал «Зенит», рад за них. Они показали хороший уровень, были намного сильнее своего соперника. «Зенит» может спокойно выйти из группы с таким результатом, но надо выигрывать «Ювентус» в домашней игре. Это даст большой шанс выйти из группы. «Зенит» сейчас в хорошей форме. Играют хорошо в РПЛ и в Лиге чемпионов. У команды все в порядке», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентами «СЭ» Марией Куцубеевой и Антоном Ивановым.

Команда Сергея Семака с тремя очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса».

Зенит — Мальме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»
Семак отреагировал на информацию о недовольстве Барриоса своей позицией
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры