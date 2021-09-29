Петржела считает, что «Зенит» может спокойно выйти из группы Лиги чемпионов

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу питерцев в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

«Очень крутой матч сегодня выдал «Зенит», рад за них. Они показали хороший уровень, были намного сильнее своего соперника. «Зенит» может спокойно выйти из группы с таким результатом, но надо выигрывать «Ювентус» в домашней игре. Это даст большой шанс выйти из группы. «Зенит» сейчас в хорошей форме. Играют хорошо в РПЛ и в Лиге чемпионов. У команды все в порядке», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентами «СЭ» Марией Куцубеевой и Антоном Ивановым.

Команда Сергея Семака с тремя очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса».