Петржела считает «Бенфику» фаворитом в матчах против «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мне кажется, что «Бенфика» фаворит в данном противостоянии. Это трудный соперник. Но «Спартак» может пройти дальше. Почему нет? В современном футболе сильных команд очень мало. Будет матч двух равных команд. Конечно, для Руя Витории это будет дополнительная мотивация показать себя», — сказал Петржела «СЭ».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.