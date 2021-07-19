Петржела считает «Бенфику» фаворитом в матчах против «Спартака»
18:00
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Мне кажется, что «Бенфика» фаворит в данном противостоянии. Это трудный соперник. Но «Спартак» может пройти дальше. Почему нет? В современном футболе сильных команд очень мало. Будет матч двух равных команд. Конечно, для Руя Витории это будет дополнительная мотивация показать себя», — сказал Петржела «СЭ».
Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.
Опрос
проголосовало: 2420Все опросы
Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов?
Читайте также
«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю