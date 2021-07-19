Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Петржела считает «Бенфику» фаворитом в матчах против «Спартака»

18:00
Властимил Петржела. Фото «СЭ»
Властимил Петржела. Фото «СЭ»
Теги:

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мне кажется, что «Бенфика» фаворит в данном противостоянии. Это трудный соперник. Но «Спартак» может пройти дальше. Почему нет? В современном футболе сильных команд очень мало. Будет матч двух равных команд. Конечно, для Руя Витории это будет дополнительная мотивация показать себя», — сказал Петржела «СЭ».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2420
Все опросы
Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Наши атлеты — статисты или звезды Олимпиады? Отвечаем американцам
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры