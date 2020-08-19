Петер Гулачи: «Мы очень разочарованы, но через несколько дней «Лейпциг» будет гордиться собой»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

— Сегодня мы были не так сильны, — приводит слова Гулачи Twitter клуба. — Мы хотели показать максимальный результат, как в матче с «Атлетико», но не смогли этого сделать.

Конечно, мы все хотели выйти в финал, но не смогли. Поэтому мы очень разочарованы, но я думаю, что через несколько дней мы сможем взглянуть на вещи по-другому и мы будем гордиться собой.