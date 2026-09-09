Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Гулачи: «Вильярреалу» удалось оказать немалое давление на «Боруссию» в ее родных стенах»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Вильярреала» Петер Гулачи прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Вильярреал» сражался до самой последней секунды. Нам действительно удалось оказать немалое давление на «Боруссию» в ее родных стенах. Мы не забили, когда это было так необходимо, после чего пропустили сами. Когда счет стал 2:1 в их пользу, это был очень важный момент. Очков мы не набрали, но приобрели много чего позитивного», — цитирует официальный сайт УЕФА Гулачи.

Во 2-м туре «Вильярреал» сыграет с «Наполи» (13 октября), а дортмундцы встретятся с «Буде-Глимт» (14 октября).

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холанн сделал дубль в&nbsp;матче Лиги чемпионов с &laquo;Порту&raquo;.Победный дубль Холанна, триллер в Дортмунде, глупое удаление младшего Мбаппе и первая победа Николича
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Петер Гулачи
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
Читайте также
В Техасе обнаружили почти 1 т метамфетамина в капусте
Сенатор США начал расследование против OpenAI из-за вышедшего из-под контроля ИИ
Подтвердила свой класс, но не прыгнула выше головы. Итоги выступления Мирры на US Open
Более 450 молодых семей в Псковской области получили выплаты за третьего ребенка
Батракова и Сперцяна продали за огромные деньги, «Спартак» все-таки забрал Даку. Главные трансферы РПЛ лета-осени 2026
Американские промоушены активно приезжают в Россию. Что им здесь нужно и кто за это платит?
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: расписание, турнирная таблица, результаты, обзоры матчей, жеребьевка
Батурина: «Невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов»
Трпишовски: «Все было бы прекрасно, если бы «Славия» не пропустила два мяча в концовке»
Демикелис назвал причины поражения «Лейпцига» от «Комо»
Дамбраускас: «Горжусь быть тренером «Сабаха»
Топпмеллер: «Для «Ланса» Лига чемпионов — это важнейший турнир»
Фабрегас: «Всегда приятно начинать турнир с трех набранных очков, будь то Лига чемпионов или что-то еще»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фариоли — о поражении «Порту» от «Манчестер Сити»: «Сделали все, что могли»

Гирасси: «Боруссии» отчасти чуточку повезло в матче с «Вильярреалом»
Новости
RSS RSS
Все новости