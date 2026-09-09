Гулачи: «Вильярреалу» удалось оказать немалое давление на «Боруссию» в ее родных стенах»

Вратарь «Вильярреала» Петер Гулачи прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Вильярреал» сражался до самой последней секунды. Нам действительно удалось оказать немалое давление на «Боруссию» в ее родных стенах. Мы не забили, когда это было так необходимо, после чего пропустили сами. Когда счет стал 2:1 в их пользу, это был очень важный момент. Очков мы не набрали, но приобрели много чего позитивного», — цитирует официальный сайт УЕФА Гулачи.

Во 2-м туре «Вильярреал» сыграет с «Наполи» (13 октября), а дортмундцы встретятся с «Буде-Глимт» (14 октября).