Гулачи назвал причины поражения «Лейпцига» от «Ливерпуля»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы играли против очень сильных соперников. Начали хорошо, но затем потеряли контроль, стали допускать необязательные потери. Это очень рискованно против такой команды, как «Ливерпуль». Эта команда очень опасна на контратаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.