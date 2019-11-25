Главный тренер «Байера» Петер Бос на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о возможном переходе Алексея Миранчука в «Ювентус».

— Миранчук — очень хороший футболист, здесь не может быть сомнений, — сказал Бош. — Но уровень ли туринцев? Это решать не мне, а тренеру итальянского клуба. «Ювентус» — один из лучших клубов мира. Топ! Большинству футболистов будет сложно заиграть на этом уровне. (Константин Алексеев)