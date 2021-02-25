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Пессина разочарован результатом матча с «Реалом»

02:10
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Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Мы разочарованы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили. Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя, когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник»

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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