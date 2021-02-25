Пессина разочарован результатом матча с «Реалом»
02:10
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).
«Мы разочарованы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили. Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя, когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник»
Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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