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Первый тренер Сафонова: «Матвей в матче с «Жироной» чувствовал себя в своей тарелке»

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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил дебют российского вратаря за парижский клуб в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

— Были моменты, в которых Матвей сыграл ногами и очень успешно действовал на выходе. Тогда было видно, что у него практически нет волнения. Оборона играла, и Сафонов чувствовал себя в своей тарелке. Я думаю, после этой игры он еще почувствует уверенность.

В перерыве показали отрывок, где Матвей стоял и общался с игроками команды. Это означает, что у него уже пошел контакт с ребятами. Думаю, что после игры с «Жироной» он сумел убедить тренерский штаб. Но для полной уверенности еще пару игр нужно ему сыграть", — сказал Чистяков Metaratings.ru.

Для Сафонова матч с «Жироной» стал первым официальным за парижский клуб. Эти летом 25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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