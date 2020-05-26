Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Первый и единственный: годовщина исторического триумфа «Марселя» в Лиге чемпионов

08:40
Базиль Боли - автор единственного гола в матче. Фото foot01.com.
Базиль Боли - автор единственного гола в матче. Фото foot01.com.
Теги:

27 лет назад «Марсель» выиграл первую Лигу чемпионов. Этот триумф остается единственный для французского клуба.

В финале чемпионы Франции обыграли «Милан» — 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил Базиль Боли. С тех пор «Марселю» не удавалось выигрывать еврокубки. Команда трижды доходила до финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы, но во всех случаях уступала.

После завершения сезона «Марсель» из-за дела о договорном матче с «Валансьеном» был исключен из Лиги чемпионов на следующий турнир. Клуб лишили титула чемпиона Франции и отправили во второй дивизион. Также команда не смогла сыграть в матчах за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир