Первый и единственный: годовщина исторического триумфа «Марселя» в Лиге чемпионов

27 лет назад «Марсель» выиграл первую Лигу чемпионов. Этот триумф остается единственный для французского клуба.

В финале чемпионы Франции обыграли «Милан» — 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил Базиль Боли. С тех пор «Марселю» не удавалось выигрывать еврокубки. Команда трижды доходила до финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы, но во всех случаях уступала.

После завершения сезона «Марсель» из-за дела о договорном матче с «Валансьеном» был исключен из Лиги чемпионов на следующий турнир. Клуб лишили титула чемпиона Франции и отправили во второй дивизион. Также команда не смогла сыграть в матчах за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.