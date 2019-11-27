Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Первые мысли были: «Черт возьми, что ты делаешь?» Сарри — о голе Дибалы с острого угла

27 ноября 2019, 19:57
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Атлетико» (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов признался, что был шокирован решением нападающего Пауло Дибалы во время исполнения штрафного удара, который привел к голу, сообщает Daily Mirror.

— Дибала забил гол из той позиции, из которой я бы никогда не советовал бить, — приводит слова Сарри Daily Mirror. — Первое, что я подумал сначала: «Зачем, черт возьми, ты бьешь?» Это было необычно, и он заслужил аплодисменты. Пауло является экстраординарным игроком.

Дибала — о своем голе «Атлетико» с острого угла: «Могу рисковать и делать что-то дерзкое»

Ювентус — Атлетико

Опрос

проголосовало: 14781
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир