Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Атлетико» (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов признался, что был шокирован решением нападающего Пауло Дибалы во время исполнения штрафного удара, который привел к голу, сообщает Daily Mirror.

— Дибала забил гол из той позиции, из которой я бы никогда не советовал бить, — приводит слова Сарри Daily Mirror. — Первое, что я подумал сначала: «Зачем, черт возьми, ты бьешь?» Это было необычно, и он заслужил аплодисменты. Пауло является экстраординарным игроком.

?? This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is orgasmic. What an absolutely ridiculous hit, so beautiful to watch. ? pic.twitter.com/WEk37R3Hx2 — FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2019

Дибала — о своем голе «Атлетико» с острого угла: «Могу рисковать и делать что-то дерзкое»