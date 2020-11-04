Перформанс «Зенита» в матче с «Лацио». Под стать ролику «Поднять паруса!»
21:06
Болельщики «Зенита» устроили эффектный перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Болельщики вывесили большой баннер с колоритными персонажами Петербурга.
Перфоманс pic.twitter.com/AsbnixgIrl— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 4, 2020
Комиксовый стиль баннера чем-то похож на комиксовый ролик «Поднять паруса!», который «Зенит» презентовал в преддверии старта розыгрыша Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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