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Перформанс «Зенита» в матче с «Лацио». Под стать ролику «Поднять паруса!»

21:06
Перформанс фанатов &quot;Зенита&quot; на матче с &quot;Лацио&quot;. Фото "СЭ"
Перформанс фанатов &quot;Зенита&quot; на матче с &quot;Лацио&quot;. Фото "СЭ"
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Болельщики «Зенита» устроили эффектный перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Болельщики вывесили большой баннер с колоритными персонажами Петербурга.

Комиксовый стиль баннера чем-то похож на комиксовый ролик «Поднять паруса!», который «Зенит» презентовал в преддверии старта розыгрыша Лиги чемпионов.

Трансляция матча «Зенит» — «Лацио»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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