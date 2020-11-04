Перформанс «Зенита» в матче с «Лацио». Под стать ролику «Поднять паруса!»

Болельщики «Зенита» устроили эффектный перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио». Болельщики вывесили большой баннер с колоритными персонажами Петербурга.

Комиксовый стиль баннера чем-то похож на комиксовый ролик «Поднять паруса!», который «Зенит» презентовал в преддверии старта розыгрыша Лиги чемпионов.

Трансляция матча «Зенит» — «Лацио»