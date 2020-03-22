Перенос рассмотрения дела «Ман Сити» не спасет клуб от исключения из Лиги чемпионов

Исключение «Манчестер Сити» из еврокубков останется в силе, несмотря на перенос рассмотрения дела о нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщают британские СМИ.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела английского клуба в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложено на месяц. По данным Daily Mail, это не повлияет на отсрочку наказания — следующий сезон в еврокубках «Сити» точно пропустит. Ранее «горожане» были исключены из европейских турниров.

До этого слушания были перенесены из-за пандемии коронавируса. «Сити» на данный момент идет вторым в чемпионате Англии. При этом известно, что премьер-лига точно не возобновится до 30 апреля.