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Перенос рассмотрения дела «Ман Сити» не спасет клуб от исключения из Лиги чемпионов

10:20
«Манчестер Сити». Фото AFP
«Манчестер Сити». Фото AFP
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Исключение «Манчестер Сити» из еврокубков останется в силе, несмотря на перенос рассмотрения дела о нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщают британские СМИ.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела английского клуба в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложено на месяц. По данным Daily Mail, это не повлияет на отсрочку наказания — следующий сезон в еврокубках «Сити» точно пропустит. Ранее «горожане» были исключены из европейских турниров.

До этого слушания были перенесены из-за пандемии коронавируса. «Сити» на данный момент идет вторым в чемпионате Англии. При этом известно, что премьер-лига точно не возобновится до 30 апреля.

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