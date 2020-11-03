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«Перед нами очень сильный соперник». Розе серьезно относится к «Шахтеру»

07:20
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Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» отметил, что хорошо изучил соперника. По его мнению, донецкая команда — очень сильный соперник.

— Мы изучили манеру игры «Шахтера», поэтому готовы действовать и от обороны, и с акцентом на атаку, — цитирует пресс-служба УЕФА Розе. — Также мы готовы к тому, что соперник будет играть аналогично. Мы внимательно следим за всеми приемами «Шахтера» и рассматриваем это, как возможность проявить себя.

Решающую роль играют те принципы, в соответствии с которыми мы выстраиваем свою игру. Мы должны действовать компактно и агрессивно, быстро переключаться от обороны к нападению. Отдаем себе отчет, что перед нами очень сильный соперник, поэтому будем стремиться контролировать мяч и так выстраивать свою игру.

«Шахтер» хорошо проявляет себя в обороне. В его составе много высококвалифицированных футболистов, которые уже показали себя в Лиге чемпионов. Если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это доставит нам определенные проблемы.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029416--shakhtar-donetsk-vs-monchengladbach/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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