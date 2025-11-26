Обамеянг рассказал, о чем говорил тренер «Марселя» в перерыве матча с «Ньюкаслом»

Нападающий «Олимпика» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Габонец в начале второго тайма оформил дубль за четыре минуты и принес французской команде победу.

«Сегодня я счастлив. Было важно победить, и мы сделали это. Приятно получить награду лучшему игроку, но я хотел бы поблагодарить всю команду. Мы все вместе отлично поработали. Спасибо одноклубникам большое. В перерыве тренер сказал, что важно продолжать создавать моменты, поддавливать соперника. Тренер сказал, что у нас будут еще возможности забить, и попросил верить в себя. И мы все так и сделали», — цитирует официальный сайт УЕФА Обамеянга.

«Марсель» набрал 6 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ньюкасл» идет на 8-й строчке — 9 очков.