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Пепе считает, что «Порту» ожидает тяжелый матч против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

17:11
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Защитник «Порту» Пепе рассказал о настрое команды перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Матч с «Ювентусом» в прошлом. Сейчас важен этот. Мы должны сыграть страстно и работать как команда. У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», - приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Порту - Челси

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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