Пепе считает, что «Порту» ожидает тяжелый матч против «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов
17:11
Защитник «Порту» Пепе рассказал о настрое команды перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
«Матч с «Ювентусом» в прошлом. Сейчас важен этот. Мы должны сыграть страстно и работать как команда. У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», - приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.
Матч «Порту» — «Челси» состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/
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