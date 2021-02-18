Пепе рассказал, за счет чего «Порту» удалось обыграть «Ювентус»
02:52
Защитник «Порту» Пепе после победы над «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда хорошо изучила соперника. По его мнению, «драконы» провели отличный матч.
«Мы хорошо изучили «Ювентус». Команда выполнила на поле то, о чем просил тренер. Знали, что должны давить, чтобы «Ювентус» не смог раскрыться. В таких матчах нелегко мириться с пропущенными мячами на своем поле, но мы провели отличный матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.
Ответная игра состоится в Италии 9 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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