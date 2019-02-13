Пепе: "Порту" по силам переломить ход противостояния с "Ромой"

Защитник "Порту" Пепе после поражения от "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команде по силам выйти в четвертьфинал. По его словам, "драконы" продемонстрировали характер в Италии.

- Мы играли хорошо, но, к сожалению, добились не того результата, на который рассчитывали, - цитирует официальный сайт УЕФА Пепе. - Но мы хотели биться, демонстрировали характер. Теперь нас ждет домашняя встреча, и нам по силам переломить ход противостояния. Надо внимательно разобрать этот матч и понять, что мы сегодня сделали не так.