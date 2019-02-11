Пепе: "Порту" хочет дойти до финала Лиги чемпионов"

Защитник "Порту" Пепе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что его команда сделает все, чтобы победить. 35-летний португалец также добавил, что "драконы" хотят дойти до финала этого турнира.

- Самое главное, что у нас есть командный дух, - приводит слова Пепе Football Italia. - Мы сделаем все, чтобы победить. "Порту" хочет выйти в финал Лиги чемпионов. Играть в этом турнире всегда здорово. Я буду рад провести этот матч в футболке "Порту".

Первый матч между "Порту" и "Ромой" пройдет 12 февраля в Риме, ответный - 6 марта в Португалии.

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