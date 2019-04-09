Пепе: "Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году"

Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Он и Эктор Эррера пропустят эту встречу из-за дисквалификации, но оба все равно прилетели в Англию вместе с командой.

− Я выиграл Лигу чемпионов уже три раза. И если бог даст, то в этом сезоне выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году, − цитирует Marca Пепе. - Мы понимаем, что с такой командой, как "Ливерпуль", играть будет очень сложно. Но "Порту" остается той же командой, которая будет биться до конца во всех турнирах.

Сейчас у нас хорошие центральные защитники. И этим нужно пользоваться. Все достойны играть в лучших клубах. Переход Эдера Милитао в "Реал" - прямое тому доказательство. Я верю, что Эдер добьется в Мадриде еще больших успехов, чем я.

Пепе выступал в составе "Реала" с 2007 по 2017 год. Они трижды становился победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017).

Первый матч 1/4 финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Порту" начнется в 22.00 по московскому времени.

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