Защитник «Порту» Пепе провел сто матчей в Лиге чемпионов. Юбилейной для него стала игра группового турнира против «Олимпиакоса» (2:0). 71 матч из 100 Пепе отыграл за «Реал», 23 — за «Порту» и еще 6 — за «Бешикташ».

В честь этого события футболист получил футболку с номером 100.

Пепе стал сороковым футболистом, достигшей этой отметки. Также ровно 100 игр провел украинец Андрей Шевченко. Рекорд же принадлежит Икеру Касильясу (177), но уже в этом сезоне его может побить форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (170).