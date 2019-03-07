Пенальти в ворота Буффона назначили два высококлассных судьи. О чем тут спорить?

В конце матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" (1:3) гости реализовали пенальти, справедливость назначения которого еще долго будет подвергаться сомнению. Были ли основания у арбитра наказать Кимпембе за игру рукой 11-метровым ударом или нет – споры не прекращались бы, назначать этот пенальти три видеоарбитра и два судьи в поле. Да хоть десять!

Так совпало, что судьбу двухматчевого противостояния решил именно этот момент, что Буффон в очередной раз (и, видимо, в последний) лишился возможности выиграть Лигу чемпионов. Но не вина судей, что защитник "ПСЖ" сыграл подобным образом.

Можно спорить сколько угодно, приводя доводы в пользу тех, кто поддерживает вердикт арбитров, и тех, кто выступает категорически против. Но в данном случае все-таки предложу довериться тем, кто принимал решение. Речь об одном из самых высококлассных видеоарбитров – итальянце Массимилиано Иррати. Он первым обратил внимание на случившееся. И о рефери элитной группы судей УЕФА – словенце Дамире Скомине, изучившем видеозапись эпизода в штрафной парижан.

Они за пенальти. И я с ними согласен. (Александр Бобров)

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