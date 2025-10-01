Педру Нету: «Челси» устоял, очень хорошо проведя игру с «Бенфикой»

Вингер «Челси» Педру Нету прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Понимали то, с какими трудностями столкнулись в первой игре, и, полагаю, команда проявила стойкость. Мы устояли, очень хорошо проведя игру. При нашем уровне мастерства мы, в конце концов, могли бы и получше контролировать ход встречи, но итоговым результатом очень довольны», — цитирует официальный сайт УЕФА Нету.

«Челси» с тремя очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бенфика» идет на 30-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Челси» сыграет с «Аяксом» (22 октября), «Бенфика» встретится с «Ньюкаслом» (21 октября).