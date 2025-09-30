Футбол
30 сентября, 05:41

Нету: «Предстоящий матч с «Бенфикой» — хорошая возможность реабилитироваться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Челси» Педру Нету перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что тренер соперников Жозе Моуринью много значит для португальцев.

«Я португалец, и для меня большая честь играть против такого тренера, как Моуринью. Мы также ценим то, что он сделал для этого клуба и для португальцев. Благодаря ему у нас появилась возможность путешествовать по миру и играть за лучшие клубы. С нетерпением ждем этой встречи. Предстоящий матч — хорошая возможность реабилитироваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Нету.

Матч «Челси» — «Бенфика» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
