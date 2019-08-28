Педру Мартинш: «Олимпиакос» хочет достичь чего-то для всей Греции"

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш после победы над «Краснодаром» (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил важность выхода в групповой турнир, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Насколько было важно для вас достичь такого высокого результата и вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов?

— Мы находимся в группе — это факт, — отметил Мартинш. — Это очень важно по многим причинам. Это важно для понимания силы команды. Есть много греческих команд, которые похожи с нами по принципу организации. Мы очень рады, что именно нам удалось пройти все этапы на пути к группе. Для всего нашего состава важна это победа, мы все — одна большая семья. Мы хотим поблагодарить нашего президента, потому что мы все вместе достигли большую цель. Это важно для греческого футбола в целом. Я очень рад не только тому, что это важно для моей карьеры, но и тем, что мы выполнили свою работу, правильно тренировались, готовились. Команда сыграна, здорово наблюдать, как взаимодействуют игроки. Мы продолжим работать в том же направлении, потому что мы довольны тем, что у нас получается. «Краснодар» — сильная команда, и она тоже достигает серьезных результатов в российских турнирах, здорово играет с сильными соперниками. Потому этот матч был непростым для нас. Мы тоже достаточно грамотная команда, и потому мы достигли то, что уже имеем.

— «Олимпиакос» впервые за многие годы демонстрирует зрелость и результативность. Какая работа была проведена, потому что команда выглядит невероятно?

— Мы достигли вместе этого результата, здесь и качество игроков, и тренировки, и качество подготовки в целом. Мы хотели показать хорошую игру после предыдущего матча, и мы довольны этой победой. Мы гордимся этим результатом, мы готовы продолжать борьбу и продвигаться дальше в том же духе. Наша главная цель не только в том, чтобы достичь что-то командой, но и в том, чтобы достичь чего-то для всей Греции.

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей