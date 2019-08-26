Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш на пресс-конференции перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» заявил, что его команда имеет хороший голевой задел, чтобы пройти в групповой этап, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Однако специалист подчеркнул, что не обязательно его команда покажет такой же результат, как в первой игре.

— Был ли в вашей карьере опыт, когда команда-соперник в первом матче проигрывала 0:4? И как вы подготовите команду психологически к предстоящей игре?

— Не скажу, чтобы такое случалось ранее, — отметил Мартинш. — Мы должны быть результативными. Мы встретимся с сильным соперником на его территории, стадион его будет поддерживать. «Олимпиакос» должен показать такой же результат, как и в первой игре. Соперник демонстрирует качественный футбол.



— Ожидали ли такого результата от «Олимпиакоса» в предыдущем матче? И чего может достичь ваша команда?



— Думаю, в футболе большую роль играет то, что ты делаешь. У нас хороший результат, и здорово, что у нас есть возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Мы не хотим говорить о том, кто забьет. Главное, чтобы мы успешно сыграли.



— Счет в первом матче показал, что «Олимпиакос» с большой вероятностью пройдет дальше. Насколько это будет легко?



— Нет уверенности, что мы повторим предыдущий матч. Мы должны пройти в следующую стадию, быть собранными, внимательными. Мы не должны упустить свой шанс выйти в группу. Учтем все достоинства и недостатки соперника.



— Ожидаете ли вы значительную ротацию у «Краснодара»?



— Ротация не сильно изменит ситуацию. Но при любом составе данной команды, какие бы решения не были предприняты, матч будет интересным.



— Ожидаемым ли был счет в первом матче?



— Большая часть игры была равноценной. Все, что случилось, показало наше терпение, мы были рассудительными, и это помогло добиться хорошего результата.

Лига чемпионов: 4-й отборочный раунд, расписание игр, новости