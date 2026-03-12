Педро Нето толкнул бол-боя в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» и не получил желтую карточку

Нападающий «Челси» Педро Нето в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» толкнул мальчика, подающего мячи. Парень упал на стул и долго не мог подняться.

Данный поступок португальца спровоцировал небольшую потасовку между игроками, после которой парижская команда забила свой пятый мяч. Футболист «Челси» не получил никакого наказания от арбитра за толчок бол-боя.

После игры Нето подошел и извинился перед мальчиком, а также подарил ему свою игровую футболку.

Ответная игра пройдет через неделю, 17 марта, в Лондоне. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.