Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:24

Педри считает, что «Барселона» пока недостаточно конкурентоспособна

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Барселоны» Педри после крупного поражения от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что каталонцы пока недостаточно конкурентоспособны.

«У нас многое не получалось. Все это нам нужно улучшать. С такой самокритикой и будем двигаться вперед — в этом сезоне предстоит бороться за самые разные кубки. Учитывая показанную нами сегодня игру, очевидно, что мы еще недостаточно конкурентоспособны. Нам недостает многого: более хладнокровного обращения с мячом, выбора верного продолжения атаки; к тому же мы слишком часто теряем мяч, когда нас даже толком не прессингуют. Есть много всего, что нуждается в совершенствовании», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?
«Малахольной девице пора и честь знать». Футбольный клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» — «Байер»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости