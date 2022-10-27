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Педри — о поражении от «Баварии»: «Нам хотелось подарить болельщикам победу, но не тут-то было»

Давид Хачатрян
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал крупное поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В такой вечер мотивация не бывает невысокой. Нам хотелось подарить болельщикам победу, но не тут-то было. Нашим болельщикам мы обязаны многим — они были с нами всегда. У нас должок перед ними в виде побед и кубков. Надеюсь, что с этого момента у нас начнет получаться их завоевывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
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