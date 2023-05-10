Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:40

Павел Занозин поделился ожиданиями от матча между «Миланом» и «Интером» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный комментатор Павел Занозин поделился мыслями в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи».

«Миланское дерби ждет нас в полуфинале Лиги чемпионов! Очень впечатляющая вывеска, хоть и, наверное, не такая интригующая, как 20 лет назад. В любом случае «Милан» и «Интер» вдохновлены тем, что дошли до такой стадии, и явно не намерены на ней останавливаться. Фаворитом этой встречи, скорее всего, является «Интер», который выглядит чуть сильнее «Милана» на данный момент. Мне кажется, что в первом матче не стоит ждать феерии, так как соперники будут осторожничать и, скорее всего, оставят всю интригу на ответную встречу. Именно поэтому лучше сыграть в «низ», — цитирует Занозина Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «Интером» пройдет 10 мая и начнется в 22.45 по московскому времени.

В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Источник: https://vprognoze.ru/news/bookmakers/10859594-pavel-zanozin-sdelal-prognoz-na-pervyj-match-mezhdu-milanom-i-interom-v-lige-chempionov.html
Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Манчестер Сити»: гол Де Брейне засчитан правильно. Нет повода для скандала
Новости
RSS RSS
Все новости