17:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Павел Недвед: "Ювентус" должен быть осторожным с "Порту"

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Спортивный директор "Ювентуса" Павел Недвед после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда не является фаворитом в противостоянии с "Порту". По его словам, туринцам необходимо быть осторожными с "драконами".

- Все говорят, что мы фавориты в этой паре, - приводит Football Italia слова Недведа. - Но в Лиге чемпионов их не существует. Здесь всегда есть конкуренция и нет легких матчей. До игр остается еще два месяца, поэтому не могу сейчас дать свой прогноз. Мы не должны недооценивать "Порту" и будем осторожными. 

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