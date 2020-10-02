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Павел Недвед: «В матче «Ювентуса» с «Барселоной» увидим противостояние двух лучших игроков мира»

07:16
Павел Недвед. Фото ФК «Ювентус»
Павел Недвед. Фото ФК «Ювентус»
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед ждет противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Также в группу к туринцам попали киевское «Динамо» и «Ференцварош».

— Это будет грандиозный и захватывающий поединок с «Барселоной», потому что он позволит тем, кто, на мой взгляд, сейчас являются двумя лучшими игроками мира — Роналду и Месси, — сразиться друг с другом, — приводит пресс-служба клуба слова Недведа. — Наряду с этим мы также увидим встречу Миралема Пьянича и Артура, так что это еще одно противостояние в рамках одного матча.

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