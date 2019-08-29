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Павел Недвед: «У «Локомотива» много иностранных игроков плюс к нему далеко ехать»

21:04

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Туринцы сыграют в группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».

— Возможно, я ожидал, что Криштиану Роналду завоюет трофей, но мы готовы были к другим раскладам, — цитирует Sky Sport Italia Недведа. — По мне это непростая группа, но это Лига чемпионов, но простых групп не бывает. Наша задача — сперва выйти из группы, это первый шаг. Мы сильно изменились, у нас новый тренер и новые игроки. Мы готовы к выдающемуся сезону.

Мы знаем «Атлетико», потому что встречались с ними в предсезонных матчах. Против Симеоне всегда тяжело играть. «Байер» — серьезный соперник. У «Локомотива» много иностранных игроков плюс к нему далеко ехать. Нас ждет много трудностей, но мы уверены в себе.

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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