Павел Недвед: «У «Локомотива» много иностранных игроков плюс к нему далеко ехать»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Туринцы сыграют в группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».

— Возможно, я ожидал, что Криштиану Роналду завоюет трофей, но мы готовы были к другим раскладам, — цитирует Sky Sport Italia Недведа. — По мне это непростая группа, но это Лига чемпионов, но простых групп не бывает. Наша задача — сперва выйти из группы, это первый шаг. Мы сильно изменились, у нас новый тренер и новые игроки. Мы готовы к выдающемуся сезону.

Мы знаем «Атлетико», потому что встречались с ними в предсезонных матчах. Против Симеоне всегда тяжело играть. «Байер» — серьезный соперник. У «Локомотива» много иностранных игроков плюс к нему далеко ехать. Нас ждет много трудностей, но мы уверены в себе.

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов