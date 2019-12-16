Павел Недвед: «Играем с «Лионом» через два месяца. Никто не знает, в какой форме будем»
15:08
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед считает, что его команду нельзя считать явным фаворитом в 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии туринцы встретятся с «Лионом».
— Все зависит от того, какой будет наша форма, — цитирует AFP Недведа. — Играем ведь только через два месяца. Никто не знает, в каком состоянии будет каждая команда. Коллективная сила «Лиона» в том, что у него всегда есть талантливые игроки.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала
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