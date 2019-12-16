Павел Недвед: «Играем с «Лионом» через два месяца. Никто не знает, в какой форме будем»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед считает, что его команду нельзя считать явным фаворитом в 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии туринцы встретятся с «Лионом».

— Все зависит от того, какой будет наша форма, — цитирует AFP Недведа. — Играем ведь только через два месяца. Никто не знает, в каком состоянии будет каждая команда. Коллективная сила «Лиона» в том, что у него всегда есть талантливые игроки.