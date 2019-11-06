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Павел Недвед: «Дома «Локомотив» еще опаснее»

20:33
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед считает «Локомотив» опасным противником для команды. Сегодня «Локо» и «Юве» сыграют в Москве в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы знаем, что можем сегодня обеспечить себе место в плей-офф турнира, если хорошо справимся со своей задачей, — цитирует чеха Footbal Italia. — Впрочем, мы знаем, какие сложности нас ждут. Матч в Турине многому научил нас. Мы знали до этого, что «Локомотив» — очень сильная команда, но, как все видели, нам было непросто справиться с ними. А дома они еще опаснее. Выйти в плей-офф за два тура до конца — это было бы очень хорошо. Но важнее всего пробиться туда, а не как мы это сделаем.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.

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Победой «Ювентуса»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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