Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов. В этом сезоне мюнхенская команда разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала турнира (3:0). Ответная встреча была перенесена из-за коронавируса.

— Я хотел бы, чтобы люди в это особенное время берегли себя и следовали советам экспертов по здравоохранению, — цитирует пресс-служба клуба Павара. — Если мы будем держаться вместе, то сможем взять ситуацию под контроль. Я надеюсь, что в скором времени мы снова увидимся на стадионе. А нам, как команде, я желаю, чтобы мы, как только футбол возобновится, побеждали, побеждали и снова побеждали. Для «Баварии» не может быть других вариантов.

— Тебе было чуть за 20 когда ты отправился на чемпионат мира в Россию, на котором забил великолепный мяч в ворота сборной Аргентины.

— Все было как во сне. Я ведь перешел в «Баварию», чтобы представлять интерес для сборной. Для меня это лучший клуб мира, в котором выступают лучшие игроки мира. «Бавария» скоро снова выиграет Лигу чемпионов, я в этом уверен.