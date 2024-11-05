Фонсека: «Матч против «Реала» — это шанс для «Милана» показать свой класс»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«К таким матчам все подходят с огромной мотивацией, это большая возможность. Мы встретимся с командой, которая входит в число фаворитов на победу в Лиге чемпионов, и хотим сыграть смело. Чтобы победить в таком матче, надо хорошо обороняться, владеть мячом и создавать опасность у чужих ворот. Матч против «Реала» — это шанс показать свой класс и продемонстрировать прогресс», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.