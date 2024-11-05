Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:50

Фонсека: «Матч против «Реала» — это шанс для «Милана» показать свой класс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«К таким матчам все подходят с огромной мотивацией, это большая возможность. Мы встретимся с командой, которая входит в число фаворитов на победу в Лиге чемпионов, и хотим сыграть смело. Чтобы победить в таком матче, надо хорошо обороняться, владеть мячом и создавать опасность у чужих ворот. Матч против «Реала» — это шанс показать свой класс и продемонстрировать прогресс», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Паулу Фонсека
Читайте также
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Анчелотти назвал особенным матч против «Милана» в Лиге чемпионов
Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч Лиги чемпионов с «Реалом»
Матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших из-за наводнения в Испании
«Реал» — «Милан», «Ливерпуль» — «Байер», игры «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лунев заявил, что у «Динамо» нет особенного настроя на «Ростов»
Анчелотти считает, что Винисиус не является единственным лидером «Реала»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Анчелотти назвал особенным матч против «Милана» в Лиге чемпионов

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости