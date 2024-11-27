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Барбоза — об игре Сафонова: «Он доказал, что заслуживает быть первым номером в команде»

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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Сафонов вчера был в порядке! Он был лучшим игроком в составе «ПСЖ». В последних играх Матвей доказал, что заслуживает быть первым номером в команде. Понятно, что есть большая конкуренция, есть давление со стороны СМИ, но, на мой взгляд, у Сафонова все складывается по нарастающей. Энрике будет сложно не ставить его в состав. Если бы не Сафонов, исход матча с «Баварией» мог быть другим, мюнхенцы должны были забивать больше. Тренеру «ПСЖ» сейчас будет нелегко выбирать, россиянин уже всем показал, что он готов, что он отличный вратарь», — сказал Барбоза «СЭ».

Российский голкипер сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку, имея в активе 4 очка.

Дарик Агаларов

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Паулу Барбоза
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