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Пауло Дибала: «Мне действительно нужны были эти два гола»

00:33

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал дубль в ворота «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов (2:1). Железнодорожники открыли счет в первом тайме, Дибала забил два мяча на 77-й и 79-й минуте.

— Мне действительно нужны были эти два гола, — цитирует Football Italia Дибала. — Мы с командой добились хорошего результата. У нас были проблемы, но мы достаточно опытны, чтобы сохранять спокойствие и найти выход.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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