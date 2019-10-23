Пауло Дибала: «Мне действительно нужны были эти два гола»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал дубль в ворота «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов (2:1). Железнодорожники открыли счет в первом тайме, Дибала забил два мяча на 77-й и 79-й минуте.

— Мне действительно нужны были эти два гола, — цитирует Football Italia Дибала. — Мы с командой добились хорошего результата. У нас были проблемы, но мы достаточно опытны, чтобы сохранять спокойствие и найти выход.