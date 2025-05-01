Кубарси: «Негатив «Барселоне» ни к чему — сезон и так уже потрясающий»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что настрой команды помог сравнять счет.

«Именно настрой принес «Барселоне» вместо поражения ничью. Нам есть что улучшать, раз так мало соперникам потребовалось, чтобы забить. В ответном матче постараемся победить. Еще не так давно не мог представить себе, что буду с «Барселоной» играть в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас я невероятно счастлив. Знаю, что наши болельщики будут с нами до конца, потому что и они тоже знают, что на следующей неделе мы отправимся в гости к «Интеру» побеждать. А пока нам надо некоторые моменты прояснить. Но и негатив нам ни к чему — сезон и так уже потрясающий», — цитирует пресс-служба УЕФА Кубарси.

Ответный матч пройдет на следующей неделе во вторник, 6 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале «ПСЖ» переиграл «Арсенал» (1:0). Ответная игра — 7 мая.