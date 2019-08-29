Патрис Эвра назвал своего фаворита за титул игрока года УЕФА

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал своего фаворита в борьбе за титул игрока года УЕФА. Церемония вручения наград состоится сегодня в Монако. На главный трофей претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

«Кришитану Роналду, мой брат, всегда», — сказал Эвра, который играл с португальцем в «МЮ» с 2006 по 2009 год.

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