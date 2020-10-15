«Пассажир, а не кондуктор». «Зальцбург» представил «Локомотив»

«Зальцбург» на своем официальном сайте представил «Локомотив», с которым австрийский клуб сыграет в Лиге чемпионов. Иллюстрацией к материалу была фотография Бенедикта Хеведеса, который уже покинул «Локо» и завершил карьеру.

«Пассажир, а не кондуктор. «Лок» (именно автор статьи назвал «Локомотив» — Прим. «СЭ») известен как пассажир в Лиге чемпионов, — говорится в материале. — В двух последних сезонах они финишировали последними в группе со скудными тремя очками. В прошлом сезоне они были соперниками «Атлетико» по групповому турниру, три года назад эти команды были соперниками в Лиге Европы».

«Зальцбург» примет «Локомотив» 21 октября. Игра в Москве состоится 1 декабря. Также в этой группе сыграют «Бавария» и «Атлетико».