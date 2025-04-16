Гросс: «Хотели в ответном матче с «Барселоной» сыграть лучше, смелее и больше поддерживать друг друга на поле»

Полузащитник «Боруссии» Паскаль Гросс прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышли каталонцы, так как первый матч выиграли с крупным счетом (4:0).

«Мы знали, что не провели хорошо первый матч. Также осознавали и то, что именно нам надо делать лучше. Хотели сыграть лучше, смелее и больше поддерживать друг друга на поле. Сегодня мы это сделали, и была совсем иная игра. Жаль, что не играли так в первом матче, ведь можно было бы чего-то этим добиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гросса.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч выиграла миланская команда — 2:1).