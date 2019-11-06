Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля на Лионеля Месси?. Чилиец упал на газон, но успел соориентироваться и сделал передачу головой.

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head ? #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2019

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